Суд взыскал 130 тыс. рублей у брачного агентства за плохой подбор партнеров

Брачное агентство выплатит жительнице Екатеринбурге 130 тыс. руб. за некачественный подбор кандидатов, стоимость которого составила 150 тыс. заемных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

В феврале 2023 года жительница уральской столицы обратилась в брачное агентство. В частности, там должны были подготовить и разместить эссе в специальной закрытой базе, проверить кандидатов на соответствие предпочтений, составить психологический портрет.

«За полгода Ирина так и не нашла жениха, направила в агентство претензию с требованием вернуть выплаченные средства, так как услуги были предоставлены частично и, по ее мнению, некачественно»,— сказано в сообщении. По словам заявительницы, из пяти предложенных кандидатов трое не соответствовали одному из важных для нее критериев — городом проживания. Мужчины должны были проживать в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге или Москве.

Однако в ответ она получила акт, согласно которому стоимость фактически оказанных ей услуг на момент отказа от договора составила 95 тыс. руб. Оставшиеся 55 тыс. руб. исполнитель ей вернул.

Тогда женщина обратилась в Верх-Исетский районный суд, где попросила взыскать с агентства выплаченную по договору сумму, 258 тыс. руб. неустойки, возместить проценты, 10 тыс. руб. компенсации морального вреда, судебные расходы в размере 2 тыс. руб., а также 30 тыс. руб. за оплату услуг представителя. Суд отказался удовлетворять требования.

После этого заявительница обратилась в облсуд, где выявили нарушение прав потребителя и изменили решение райсуда: с ответчика взыскали 130,9 тыс. руб. В эту сумму вошли средства, выплаченные по договору, компенсация морального вреда, неустойка, штраф, возмещение услуг представителя и почты.

Полина Хабарова

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