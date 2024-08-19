Татьяна Чеснокова: «Для нас это болезненный, но необходимый шаг»

В начале августа министерство спорта на полгода приостановило аккредитацию федерации футбола Пермского края. Министр спорта края Татьяна Чеснокова рассказала «Ъ-Прикамье», почему было принято такое решение и о путях выхода из ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр физической культуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Министр физической культуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

— Татьяна Васильевна, приостановление аккредитации спортивной федерации — это уже не первый случай в крае. Почему такое решение было принято в отношении региональной федерации футбола?

— Начну с того, что любая спортивная федерация в Пермском крае — это саморегулируемая общественная организация, которая сама принимает свой устав, избирает органы управления, определяет основные направления своей деятельности. С другой стороны, министерство спорта Пермского края предоставляет федерациям поддержку из средств краевого бюджета. Эти средства идут на организацию выездов спортивных команд за пределы края, организацию соревнований в пределах региона, приобретение спортивного оборудования. Кроме того, мы предоставляем федерациям спортивные объекты для проведения спортивных мероприятий. Все это происходит в рамках соглашений между министерством и федерациями о развитии того или иного вида спорта. Поскольку речь идет о бюджетных деньгах, я убеждена, что министерство имеет право знать, что происходит в федерациях и как расходуются эти средства.

Что касается федерации футбола, то на сегодняшний день установлены конкретные факты хищения бюджетных средств ее руководством, что привело к приговору в отношении президента федерации, который вступил в законную силу. Также нами был выявлен ряд других нарушений, например ее исполнительные и представительные органы не осуществляли надлежащего контроля. Более того, в федерации произошли изменения в структуре управляющих органов, о чем мы, в нарушение соглашения, уведомлены не были. Продолжая этот список, можно говорить о систематических нарушениях при формировании сборных команд и о многом другом.

Поэтому в августе комиссия министерства приняла решение приостановить аккредитацию федерации футбола Пермского края на шесть месяцев, соответствующий документ я подписала шестого августа. Для нас это болезненный, но необходимый шаг. Эти полгода даются организации, чтобы устранить допущенные нарушения и принять необходимые управленческие решения. Насколько я знаю, проведение мероприятия по выбору нового состава руководства уже запланировано.

— Что означает приостановление аккредитации федерации, кроме невозможности получать региональные субсидии? В данном случае федерация футбола вообще сможет работать?

— В плане принятия административных и управленческих решений никаких ограничений приостановление аккредитации не накладывает, так что у федерации есть возможность, если можно так сказать, разобраться в самой себе. Под ее эгидой могут проводиться и соревнования, но эти спортивные мероприятия не будут носить статуса официальных, соответственно по их итогам не могут присваиваться спортивные разряды и звания.

— И как в такой ситуации быть спортсменам?

— Мы прекрасно осознаем, что футбол — очень популярный и востребованный вид спорта, и делаем все, чтобы провести намеченные спортивные события. Если мы говорим про разряды и звания, то у командных видов спорта здесь есть своя специфика. В футболе они присваиваются игрокам, но зависят от результатов команды. Чтобы добиться звания кандидата в мастера спорта, нужно занять высокие места на соревнованиях всероссийского или межрегионального уровня. Такие мероприятия под эгидой нашей федерации футбола пока не проводятся. Если мы говори о детском и юношеском спорте и, соответственно, о массовых разрядах, то здесь никаких проблем нет. Ребята могут участвовать в муниципальных соревнованиях и получать разряды по итогам данных мероприятий. Хочу подчеркнуть, что на них приостановка аккредитации никак не повлияет.

— Какие могут быть сценарии дальнейшего развития ситуации?

— Мы надеемся, что федерация футбола прислушается к нашим рекомендациям и устранит все нарушения, и в итоге аккредитация будет восстановлена. Если этого не случится, то у нас есть различные варианты действий.

— А какие требования предъявляются к руководителю федерации?

— Как я уже говорила, спортивные федерации — это независимые организации, какие-то требования мы предъявлять к ним не можем. Опять же многие считают, что должность руководителя дает, прежде всего, доступ к бюджетному ресурсу, но это далеко не так. На мой взгляд, такая должность — это, в первую очередь, ответственность. Субсидиями все потребности федерации, конечно же, не закрыть, да и это было бы неправильно. Поэтому руководитель должен уметь находить дополнительные ресурсы на деятельность организации.

— Спонсоров?

— Это тоже вариант, но не всегда рабочий. Дополнительные ресурсы можно получить за счет участия в различных проектах, в том числе грантах федерального и регионального уровня, за счет их можно получить вполне весомые средства. Свои грантовые фонды есть и у крупных компаний, которые заинтересованы в развитии спорта, в том числе и корпоративного. В этом плане у футболистов есть определенное преимущество, поскольку это очень популярный вид спорта. Главное — захотеть.

Беседовал Дмитрий Астахов