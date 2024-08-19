В Перми мост через Каму строится с опережением графика

Распланированный до конца года объем работ по строительству мостового перехода через Каму выполнен. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.

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По данным пресс-службы, сейчас готовится территория под строительство железнодорожных путей, которые соединят будущий мост со станцией Кабельная на правом берегу и со станцией Левшино на левом. Для будущей эстакады на правом берегу Камы установлено уже 11 опор из 21, на левом – 4 опоры из 30. На левом берегу уже готов котлован под укладку водопропускной трубы под улицей Соликамская.

«Завершить работы планируем в 2028 году»,— подчеркнули в организации.

Мост будет располагаться в 2 км ниже плотины Камской ГЭС. Правобережная эстакада будет построена с пересечением реки Гайвы и ул. Новогайвинской, левобережная — с пересечением ул. Соликамской. Строительство проводится в рамках проекта Северного железнодорожного обхода Перми.

Проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми — один из наиболее масштабных проектов, реализуемых ОАО «РЖД». Проект предусматривает строительство однопутной железной дороги с мостом через Каму между станциями Левшино и Кабельная (параллельно действующему железнодорожному мосту на КамГЭС). Ввод Северного железнодорожного обхода в эксплуатацию позволит организовать пассажирское движение, а также пропуск грузовых поездов углеуральского и чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.