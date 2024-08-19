Самолет, летевший с Сахалина, сел в Перми из-за больного пассажира

В минувшую субботу Boeing 777 «Аэрофлота» совершил незапланированную посадку в аэропорту Большое Савино. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, воздушное судно выполняло рейс Южно-Сахалинск — Шереметьево. В зоне ответственности Екатеринбургского центра организации воздушного движения экипаж воздушного судна объявил сигнал срочности из-за больного пассажира. 73-летний пассажир с онкологическим заболеванием почувствовал себя плохо, его состояние было критическим. В итоге воздушное судно совершило посадку в пермском аэропорту для передачи больного медикам.