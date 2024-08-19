Вчера житель Татарстана Семен Манаков занял второе место на соревнованиях чемпионата России по легкой атлетике. Спортсмен завоевал серебро в беге на 110 метров с барьерами. Об этом рассказали в официальном канале администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанец стал серебряным призером на чемпионате России по легкой атлетике.

Фото: Пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савинского районов Татарстанец стал серебряным призером на чемпионате России по легкой атлетике.

Фото: Пресс-служба администрации Авиастроительного и Ново-Савинского районов

Семен Манаков — воспитанник физкультурно-спортивного объединения «Авиатор».

Первое место в забеге занял легкоатлет Артем Макаренко из Москвы. Бронзовым призером стал Сергей Шубенков из Алтайского края.

Чемпионат России проходил в Екатеринбурге с 15 по 18 августа. В рамках последнего дня чемпионата прошли соревнования по прыжкам с шестом, метанию молота, спортивной ходьбе, прыжкам в высоту и эстафеты.

Диана Соловьёва

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