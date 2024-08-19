В Кавказском заповеднике пересчитали медведей

Научные сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника завершили обработку данных, собранных в ходе ежегодного учета медведей. В период с 12 по 18 июня специалисты в ходе мониторинга насчитали 205 медведей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Во время учета, который проводится в период медвежьего гона, когда хищники сосредоточены в альпийской зоне и их легче обнаружить, специалисты визуально зафиксировали 205 медведей. Среди них 68 особей были одиночками, в то время как брачные скопления, при которых несколько самцов следуют за одной самкой, не было обнаружено. Специалисты отметили многочисленные парные группы, состоящие из самца и самки.

В заповеднике отмечают, что текущее состояние популяции медведей подтверждает ее стабильность на протяжении последних нескольких лет. По последним данным, численность медведей остается на уровне 2020 года, когда она была оценена в 300 особей.

Мария Удовик

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