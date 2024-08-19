Сотрудники ПГГПУ откроют первый центр образования на русском языке в Намибии

28 августа делегация Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) откроет в Намибии Центр открытого образования на русском языке. Он будет работать на базе Международного университета менеджмента, который работает в Виндхуке. Об этом сообщает пресс-служба ПГГПУ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ПГГПУ Фото: пресс-служба ПГГПУ

В делегацию от Пермского педагогического войдут ректор университета Константин Егоров, руководитель отдела по международной деятельности Анастасия Вертьянова и преподаватели университета: кандидат филологических наук Майя Ермошина и кандидат филологических наук Ирина Подавылова.

Создание центра — результат долгой работы университетской команды со странами юга Африки. «Наше сотрудничество с африканскими коллегами длится более полутора лет. Все это время при поддержке и по заказу Министерства просвещения РФ команда университета работала над укреплением связей с разными акторами в четырех странах: Южно-Африканской Республике, Зимбабве, Ботсване и Намибии. Раньше всего до этапа практической реализации партнерства в формате центра открытого образования на русском языке мы добрались с коллегами из Виндхука. Думаю, в этой поездке мы также станем ближе к созданию еще одного очага отечественной культуры и в Зимбабве. Кроме того, планируем там же обсудить проведение образовательных курсов для учителей, презентуем программу “Искусственный интеллект в образовании”»,— рассказал ректор ПГГПУ Константин Егоров.