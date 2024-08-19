На ремонт гидротехники в двух районах Татарстана выделят 38,7 млн рублей

В Татарстане на ремонт гидротехнических сооружений (ГТС) в Кайбицком и Тетюшском районах направят 38,7 млн руб. Информация об этом появилась в тендере на сайте госзакупок.

Ремонт объектов мелиорации проведут на двух участках:

у села Малые Атряси Тетюшского района отремонтируют ГТС и насосную станцию за 33,3 млн руб.;

у села Большое Подберезье Кайбицкого района проведут ремонт ГТС за 5,4 млн руб.

Заказчиком является Минсельхозпрод Татарстана. Ремонтные работы будут осуществляться в рамках регионального проекта «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». Ремонт планируют завершить в ноябре этого года.

В 2023 году республике выделили 82 млн руб. на мелиорацию сельхозземель.

Диана Соловьёва

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