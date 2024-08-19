«Молот» одержал победу над ХК «Зауралье»

В своем втором матче в Кубке губернатора Пермского края хоккеисты «Молота» одержали победу над курганским «Зауральем» со счетом 6:2. Голы в составе пермской команды забили Роман Ивашов, Виктор Пластинин, Дамир Рахимуллин, Роман Романов и дважды отличился Игорь Зенчиков.

«Сегодня удача была на нашей стороне, забили хорошие голы. Хорошо, здорово играли пацаны! Удовольствие и сами получали, и зрители, наверное, тоже. Единственное, в концовке немного удалениями подпортили себе картинку»,— прокомментировал итог встречи главный тренер ХК «Молот» Юрий Панов.

Этот успех вывел «Молот» на второе место в турнирной таблице. В понедельник предстоит игра с ХК «Горняк», который в воскресенье уступил ХК «Рубин».