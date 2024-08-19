Татарстан отправил 231 ребенка из Лисичанска и Рубежного на отдых в Крым

Республика Татарстан организовала отдых для 231 ребенка в сопровождении 24 педагогов из Лисичанска и Рубежного, они отправились в молодежный центр «Сэлэт-Ак Барс», расположенный в Форосе. Об этом сообщает «Татар Информ».

Помимо проживания на побережье Черного моря, в программе заложены спортивные и развлекательные мероприятия, а также познавательные экскурсии. Программа пребывания в центре включает проживание на побережье Черного моря, участие в спортивных и развлекательных мероприятиях, а также познавательные экскурсии.

Ранее Татарстан также организовывал отдых для 229 детей из подшефных городов республики. Дети вместе с 24 педагогами отправились на 2 недели на черноморское побережье.

Зарина Акбирова

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