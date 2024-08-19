Бывший санаторий и памятник архитектуры на Бахаревке могут передать РПЦ

Краевые власти предложили исключить здание бывшего детского пульмонологического санатория «Светлана» на ул. Пристанционной, 37, в районе станции Бахаревка, и соседнее здание водокачки из прогнозного плана приватизации госимущества. Об этом свидетельствует проект закона, размещенный на сайте Законодательного собрания Пермского края.

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Согласно пояснительной записке, имущество, которое планировалось приватизировать путем продажи на аукционе, предлагается передать для нужд Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. У учреждения «существует потребность в имуществе в целях устройства воскресной школы и православного детского лагеря». Уточняется также, что монастырь готов нести расходы на содержание и восстановление имущества.

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что правительство Пермского края внесло здание бывшего детского санатория «Светлана» 1944 года постройки, здание водокачки и территорию под ними в план приватизации госимущества на 2022–2024 годы. Площадь санатория составляет 1,4 тыс. кв. м, водокачки — 24,8 кв. м. Участок под объектами имеет площадь 1,32 га. Территория предназначена под комплекс зданий санатория. Отметим, что теперь детский санаторий «Светлана» располагается на ул. Танцорова, 14, в Кировском районе Перми.