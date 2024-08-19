В Свердловской области в начале недели потеплеет до +23°

Небольшое потепление вернется в начале недели в Свердловскую область, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». При этом с 24 августа в Екатеринбурге начнется климатическая осень — именно на этот день выпадает среднемноголетний переход суточной температуры через +15°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В течение недели средняя температура на Среднем Урале будет близка к норме или окажется несколько ниже нее. В начале недели будет тепло: в понедельник воздух прогреется до +17°..+22°, вновь ожидаются кратковременные ливни, вероятны слабые локальные грозы. Во вторник в регионе потеплеет до +21°..+23°, возможны небольшие дожди. В ночь на среду из-за влияния циклона снова ожидаются осадки и умеренное похолодание, в конце недели, по ночам 24-25 августа, температуры могут оказаться близкими к околонулевым значениям с шансами на заморозки вблизи поверхности почвы.

В Екатеринбурге днем понедельника температура установится в районе +20°..+22°, переменная облачность, возможен небольшой дождь с пятипроцентной вероятностью грозы, ветер западный, северо-западный, 2-7 м/с. Во вторник ночью ожидается +12°, днем +21°. В дальнейшем температуры будут держаться примерно на одном уровне: в среду ночью +13°, днем +18°, в четверг ночью +11°, днем +17°, в пятницу — ночью +11°, днем +18°. В субботу, 24 августа, ночью температура установится на отметке +10°, днем на +19°, в воскресенье — ночью до +10°, днем до +18°.

Ирина Пичурина

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