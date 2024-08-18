Нижний Тагил и Серов получат дополнительные 53,7 млн рублей на замену лифтов

Власти Свердловской области дополнительно выделят 53,7 млн руб. на обновление лифтов в многоквартирных домах, у которых истек срок эксплуатации, рассказали в . В Нижнем Тагиле заменят 31 лифт, еще два — в Серове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«На текущий момент у нас проведены уже четыре отбора заявок муниципальных образований — один основной и три дополнительных — на замену лифтов в 128 многоквартирных домах в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Серове. Из областного бюджета на эти цели выделены свыше 416,32 миллионов рублей»,— сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Средства на замену устаревших лифтов также выделяют из бюджетов муниципалитетов и фондов капитального ремонта. Сейчас проходит заключительный отбор заявок в 2024 году.

В этом году на замену лифтов в Свердловской области планируется выделить 450 млн руб. На данный момент уже выделено 307,31 млн руб. Екатеринбургу, 54,2 млн руб. Нижнему Тагилу. Еще одна заявка более чем на 1 млн руб. одобрена Краснотурьинскому городскому округу, к концу года планируют обновить в общей сложности 370 лифтов.

Напомним, в июле 20,6 млн руб. выделили на замену устаревших лифтов в многоквартирных домах Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В них планировалось обновить 23 и семь лифтов соответственно.

Анна Капустина

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