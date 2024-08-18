Глава СК поручил возбудить уголовное дело об избиении подростков в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения несовершеннолетних сверстниками в Свердловской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

В Екатеринбурге подростков избила группа их ровесников. Следственные органы СУ СК Свердловской области проводят проверку по делу. Доклад о ее ходе и результатах председателю СКР представит и. о. руководителя регионального ведомства Константин Мирошниченко.

Инцидент произошел 17 августа во дворе дома по адресу ул. Первомайская, 76, пишет портал Е1. На опубликованном видео между группами подростков 14-16 лет происходит конфликт. Мальчики избивают друг друга ногами, один из них долго не поднимается с земли после случившегося. Очевидцы предположили, что в драке участвовали мигранты. Полиция зарегистрировала сообщение в СМИ и начала по нему проверку.

Ранее глава Следственного комитета обратил внимание на неблагополучную семью из Свердловской области после эфира ток-шоу. СУ СКР по Свердловской области начало процессуальную проверку по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Анна Капустина

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте