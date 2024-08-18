В Сочи задержали нетрезвого мотоциклиста без прав

Сотрудники полиции задержали в Адлерском районе Сочи пьяного мотоциклиста. Об этом сообщает пресс-служба полиции курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полиция Сочи Фото: Полиция Сочи

Водителя транспортного средства остановили на улице Ленина. От прохождения освидетельствования он отказался. Сотрудники МВД выяснили, что водительского удостоверения на право управления мотоциклом тот никогда не получал.

В отношении нарушителя составили административный протокол и доставили в отдел полиции. Мотоцикл отправлен на штрафстоянку.

Александр Орлов

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