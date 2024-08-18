Азербайджан хотел бы присоединиться к БРИКС

Посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы заявил о заинтересованности страны в участии в БРИКС. Об этом посол рассказал в интервью ТАСС.

«Мы о нем говорили с российскими коллегами, но это тоже процесс и вопрос в работе», — отметил Полад Бюльбюль оглы.

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко рассказала, что к БРИКС хотят присоединиться 24 страны. Изначально в БРИКС входили Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР. С 1 января 2024-го к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ. Таиланд также хотел присоединиться к БРИКС.

В конце июля Малайзия направила России заявку на вступление в БРИКС. За три дня саммита стран БРИКС в Казани готовы принять 20 тыс. участников, а также журналистов, экспертов, волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.

К саммиту государств завершат строительство самого крупного парка для детей и туристов «Елмай», нового здания Татарского театра им. Г. Камала и обустройство парка на прилегающей к нему территории.

Диана Соловьёва

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