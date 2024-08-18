В Югре зафиксировали первые случаи туляремии в году

В Ханты-Мансийском автономном округе зафиксировали первые в году случаи заболевания туляремией, сообщил в своем Telegram-канале директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Основным переносчиком заболевания в ХМАО являются мошки и комары, которые заражаются им через водоемы. «Погодные особенности этого года (длинное холодное лето, большая вода) создают предпосылки для новой вспышки заболевания»,— написал господин Добровольский.

Директор депздрава добавил, что тяжелое течение заболевания несет риски для жизни. Способ защиты от заражения — прививка туляреймийным аллергеном, которая делается в два этапа.

Вспышки заражения туляремией фиксировались в регионе в 1983-1984 годах, а затем в 2013 году. Тогда число заболевших в ХМАО превышало 700 человек, в Ханты-Мансийске был введен режим чрезвычайной ситуации и организована массовая вакцинация.

Анна Капустина

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