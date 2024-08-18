На Ямале заметили северное сияние

В некоторых городах Ямало-Ненецкого автономного округа в ночь на 18 августа заметили северное сияние. Жители поделились фотографиями явления в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ноябрьска Фото: администрация Ноябрьска

Полярное сияние связано со вспышками на Солнце и геомагнитной активностью на Земле из-за них. За последние сутки, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, произошли две магнитных бури — уровня G2 и G1 (максимальный уровень — G5). В ближайшее время вспышек на Солнце не ожидается.

Ранее полярное сияние видели на Урале в мае в связи с колебаниями геомагнитной интенсивности уровня G4.

Анна Капустина

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