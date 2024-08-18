В Татарстане с 19 августа температура днем увеличится до +25

В Татарстане с начала следующей недели температура днем увеличится до +25. В понедельник, 19 августа, местами возможен небольшой дождь. 20 августа осадков преимущественно не ожидается. Об этом сообщили в Гидромедцентре Татарстана в предварительном прогнозе погоды.

На этой неделе территория республики находилась под влиянием циклона. На 18 августа циклон отошел на восток. Сегодня характер погоды существенно не изменится. На территории республики местами пройдут небольшие дожди. Максимальная температура днем составит +24.

По данным Гидромедцентра Татарстана, в последние дни температуры значительно понизились, на 3-4 ниже нормы из-за циклонического вихря.

Диана Соловьёва

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