Глава СКР запросил доклад по делу о наезде самокатчика на 94-летнюю сочинку

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по расследованию инцидента с наездом электросамоката на 94-летнюю женщину в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данному факту в СУ СКР по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело. Глава СКР поручил руководителю регионального управления Андрею Маслову представить подробный доклад о ходе расследования. Исполнение контролируют в центральном аппарате ведомства.

Известно, что водитель электросамоката наехал на пенсионерку 15 августа на улице Донской. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Мария Удовик

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