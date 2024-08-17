На забеге в Тюмени собрали благотворительную помощь для жителей Курска

Участники забега «5 верст» собрали сотни килограммов благотворительной помощи, которая направится в Курск, сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

«Я хочу выразить огромную благодарность всем, кто активно поддержал идею помощи и включился в процесс — сделал посильный вклад, принёс необходимые вещи»,— написал он.

Также в Тюмени скорректировали условия проекта «Победа». Со счета можно будет оказать помощь не только ветеранам Великой Отечественной войны, но и участникам СВО и их семьям. На всех городских мероприятиях будут демонстрировать QR-код, с помощью которого можно будет пожертвовать на счет.

Благотворительный счет «Победа» создан Тюменским городским Советом ветеранов войны и труда. Материальные средства направляют на покупку продуктов, одежды, бытовой техники и других необходимых вещей пожилым ветеранам. Отчеты о расходовании средств появляются на официальном портале Тюмени.

Анна Капустина

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