В Сочи оштрафовали 32 нарушителя ПДД на самокатах

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи в ходе рейда составили 32 административных протоколов на пользователей кикшеринга, сообщили в пресс-службе ведомства. Какие нарушения Правил дорожного движения (ПДД) допустили самокатчики, не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Специалисты напоминают, что на электросамокате может передвигаться только один человек, а скорость транспорта не должна превышать 25 километров в час.

Ранее стало известно, что в Сочи возбудили уголовное дело по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) после наезда самокатчика на пожилую женщину.

Наталья Решетняк