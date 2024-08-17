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В Сочи оштрафовали 32 нарушителя ПДД на самокатах

Сотрудники Госавтоинспекции Сочи в ходе рейда составили 32 административных протоколов на пользователей кикшеринга, сообщили в пресс-службе ведомства. Какие нарушения Правил дорожного движения (ПДД) допустили самокатчики, не уточняется.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Специалисты напоминают, что на электросамокате может передвигаться только один человек, а скорость транспорта не должна превышать 25 километров в час.

Ранее стало известно, что в Сочи возбудили уголовное дело по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) после наезда самокатчика на пожилую женщину.

Наталья Решетняк

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