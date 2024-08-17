В Екатеринбурге из пожара в многоэтажном доме спасли 23 человека

Пожарные МЧС России спасли 23 человека, в том числе 7 детей, из загоревшегося многоэтажного дома на ул. Дорожной, рассказали в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области Фото: пресс-служба МЧС Свердловской области

«Сегодня в 10:52 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре на улице Дорожная г. Екатеринбурга. На площади 50 кв. м горела квартира на 4-м этаже 27-этажного дома»,— говорится в сообщении.

Пожарным удалось не допустить распространение огня на другие этажи. В 11:33 удалось локализовать возгорание, а в 12:28 — ликвидировать открытое горение.

Всего из здания эвакуировали 232 человека. На месте работали 44 сотрудника МЧС, 14 единиц пожарно-спасательной техники. Дознаватели ведомства устанавливают причину пожара.

Ранее в садовом товариществе Екатеринбурга ночью произошел пожар, огонь затронул три строения. Эколог и экоактивист Елена Кольцова, дом которой сгорел, считает, что причиной стал поджог.

Анна Капустина

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