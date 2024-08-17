Ученые «Сириуса» изучат природу метановых выбросов в Черном море

Исследовательская группа университета «Сириус» планирует подробно изучить процессы формирования метановых факелов в Черном и арктических морях России, сообщили в пресс-службе образовательного учреждения. Кроме того, будет изучено их влияние на придонные слои морской воды и донные осадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: siriusuniversity.ru Фото: siriusuniversity.ru

Арктические акватории России и Черное море сейсмически активны, что влечет за собой опасность активного высвобождения газов, просачивающихся в воду через донные отложения (газовых сипов), отмечено в сообщении. Метан плохо растворяется в воде и быстро выделяется из нее в атмосферу. Опасность такого явления заключается в мощном парниковом потенциале этого газа, значимом для усугубления глобального потепления.

Помимо исследования процессов метанообразования, в Черном море ученые намерены проанализировать особенности экологического состояния мелководного шельфа на предмет загрязнения поверхностного осадка тяжелыми металлами. Это позволит определить роль антропогенных факторов в обменных процессах, происходящих между водной толщей и донными осадками.

Наталья Решетняк

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