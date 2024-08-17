В ХМАО за I полугодие семь руководителей избежали наказания по налоговым статьям

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре в первом полугодии семь руководителей коммерческих организаций избежали уголовной ответственности по налоговым статьям, сообщили в пресс-службе СУ СК региона. Они воспользовались механизмом, который позволяет освободить подозреваемого от ответственности, если он нарушил закон впервые и полностью возместил налоговую недоимку, включая пени и штрафы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В том случае, если обвиняемый отказывается возмещать задолженность и препятствует расследованию, следователи СКР ходатайствуют перед судом об аресте имущества — общая сумма такого имущества в первом полугодии составила свыше 430 млн руб.

Всего в первом полугодии 2024 года следственное управление СКР по ХМАО возбудило 36 уголовных дел по налоговым преступлениям, расследование 14 из них уже завершили. В бюджет государства возместили более 1,5 млрд руб.

Ранее сообщалось, что руководитель компании в Ноябрьске (ЯНАО) не уплатил 103 млн руб. налогов. Он отразил в налоговом учете фиктивные сведения об операциях и необоснованно применил налоговые вычеты.

Анна Капустина

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