В Татарстане на проведение конкурса «Лидер XXI века» потратят 23,4 млн рублей

В Татарстане на проведение Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» потратят 23,4 млн рублей

Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.

Подрядчик должен будет обеспечить питание и проживание 390 человек. Так, экспертов, спикеров и прочих гостей в составе 30 человек должны разместить в гостинице классом не ниже 4-х звезд в центре города Казани.

Также победитель тендера обязуется обеспечить конкурс площадками и их техническим обеспечением. Среди них — концертный зал, средний кинозал, атриум и другие.

Финал XXII сезона Всероссийского конкурса "Лидер XXI века состоится в Казани с 23 по 27 сентября 2024 года. Организаторами конкурса являются Движение Первых и Правительство Республики Татарстан.

Анар Зейналов

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