В Татарстане на проведение конкурса «Лидер XXI века» потратят 23,4 млн рублей
В Татарстане на проведение Всероссийского конкурса «Лидер XXI века» потратят 23,4 млн рублей
Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Источником финансирования выступает республиканский бюджет.
Подрядчик должен будет обеспечить питание и проживание 390 человек. Так, экспертов, спикеров и прочих гостей в составе 30 человек должны разместить в гостинице классом не ниже 4-х звезд в центре города Казани.
Также победитель тендера обязуется обеспечить конкурс площадками и их техническим обеспечением. Среди них — концертный зал, средний кинозал, атриум и другие.
Финал XXII сезона Всероссийского конкурса "Лидер XXI века состоится в Казани с 23 по 27 сентября 2024 года. Организаторами конкурса являются Движение Первых и Правительство Республики Татарстан.
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