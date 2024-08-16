В Сочи с 20 августа подорожает проезд на городских и пригородных автобусах

В Сочи с 20 августа изменятся тарифы для пользователей общественного транспорта, предупредили в городском профильном департаменте. Индексация, по данным властей, связана с ростом себестоимости перевозок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Стоимость одной поездки на городских маршрутах по регулируемому тарифу составит 40 руб., цена транспортной карты «Пальма» на 50 поездок составит 1950 руб., на 100 поездок — 3800 руб. Карты «Школьник» и «Студент», рассчитанные на не более 50 поездок, будут стоить 1000 руб.

Стоимость разового билета на маршрутах пригородного сообщения и смежных межрегиональных маршрутах по регулируемому тарифу составит 4,02 руб. за километр, по транспортной карте «Пальма» — 3,98 руб. за километр, по транспортной карте «Школьник» и «Студент» — 2,01 руб. за километр.

Перевозка багажа на всех маршрутах составит 40 руб. за одно место.

Наталья Решетняк

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