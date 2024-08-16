«У армейцев запредельная мотивация»

В субботу, 17 августа, начнется пятый тур чемпионата России по футболу. В этот день «Динамо» встретится с «Крыльями Советов», «Ростов» — с «Оренбургом». В воскресенье будут сыграны четыре матча: «Химки»—«Зенит», ЦСКА—«Локомотив», «Спартак»—«Факел» и «Краснодар»—«Пари НН». При этом в первую тройку лидеров турнирной таблицы входят «Зенит», «Динамо» и «Локомотив». Шансы команд в пятом туре спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с тренером, экспертом «Лиги Ставок» Дмитрием Хомухой.

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— В воскресном матче букмекеры считают фаворитом ЦСКА — все-таки команда играет дома и после неудачи в Краснодаре, конечно, сделает все, чтобы при своих трибунах очки по крайней мере не потерять. Но «Локомотив» сейчас хорош, и не только по игре, по результату. В двух последних матчах РПЛ он не пропускал, в Кубке не проигрывает. Хотя у железнодорожников в команде немало молодых ребят. Дмитрий, кому вы в этом противостоянии отдаете предпочтение?

— Армейцам, потому что у них запредельная мотивация. В случае победы над «Локомотивом» они обойдут своего прямого конкурента в турнирной таблице. Мне кажется, при поддержке своих болельщиков они одержат победу в этом матче.

— Коэффициент на победу ЦСКА составляет 2,25. Берем?

— Думаю, да.

— А что с результативностью? Прогнозисты разделились на два лагеря: кто-то ждет много забитых голов, кто-то наоборот, что будет два или меньше. Как вы считаете, будет осторожный футбол? Или все-таки вперед пойдут?

— Обе команды не закрываются в обороне, играют на встречных курсах, поэтому думаю, что забитые мячи будут с обеих сторон в этом матче.

— Вариант «обе забьют» в «Лиге Ставок» идет с коэффициентом 1,61, достаточно высоко. Почему такой веры в «Локомотив» нет? Ведь ребята такие бесшабашные, много забивают. Или дело в том, что на домашней арене армейцев у них немного шансов?

— Шансы остаются, команда действительно хорошая, они здорово играют в атаку. Но армейцы провели три матча на выезде с командами хорошего уровня, в том числе с «Ростовом», «Краснодаром», и логистика была очень сложная. А «Локомотив» играл с менее статусными командами, чем армейцы. Так что у железнодорожников в этом матче будет серьезная проверка.

— Есть еще один момент, на который хочется обратить внимание: защитник ЦСКА Игорь Дивеев забил уже четыре мяча. На его гол «Лига Ставок» предлагает заключить пари с коэффициентом 10. Стоит ли? Или подобная результативность центрального защитника — это больше аномалия?

— Высока вероятность, что он забьет вновь, потому что «Локомотив» испытывает определенные проблемы при стандартных положениях, а Игорь играет на кураже, очень хорошо завершает атаки при стандартных положениях, имея хорошие антропометрические данные.

— Не хочу забегать вперед, но можно ли уже понять, на что претендуют ЦСКА и «Локомотив» хотя бы до зимней паузы, за что будут бороться?

— Я бы к ним добавил еще московский «Спартак», «Краснодар» — это именно те команды, которые будут бороться за призовые места в тройке.

— «Зенит» в рамках пятого тура играет в Химках. Коэффициент на победу действующего чемпиона — 1,35. Берем без разговоров?

— Очень возможно, что «Зенит» вновь одержит победу, заставит соперника играть от обороны. Я думаю, что около двух мячей они забьют.

— Вообще, у нас несколько матчей, где с большой долей вероятности будет забито много мячей. Тут и «Динамо»—«Крылья Советов», и «Спартак»—«Факел», возможно, «Краснодар» в домашнем матче с «Нижним Новгородом» тоже забьет больше, чем обычно. Хотя южане слабо начали сезон, даже ходили слухи об отставке тренера. Но две победы подряд, над армейцами в РПЛ и над «Ахматом» в Кубке, успокоили болельщиков. «Краснодар», если судить по игре, из ямы все-таки выбирается после такого старта?

— Да, определенные сдвиги в лучшую сторону присутствуют. Но все равно команда испытывает серьезные проблемы, когда соперники играют от обороны, и взламывать такую насыщенную защиту пока не очень хорошо получается у них. Тем не менее «Краснодар» начала демонстрировать положительные результаты.

— Получается, победу «Краснодара» дома за 1,37 в «Лиге Ставок» лучше, наверное, не брать. Может быть, посмотреть на забитые мячи? Если их немного будет, «тотал меньше 2,5» за 1,76, например?

— Конечно, учитывая, что они играют на своем поле, при поддержке болельщиков, можно взять победу «Краснодара». Что касается голов, я полагаю, что они тоже не больше двух мячей забьют.

— Очень многие эксперты говорят, что в матче «Динамо»—«Крылья Советов» должно быть много забитых мячей. В «Лиге Ставок» можно взять «3 или больше» забитых мячей за 1,6, а «4 и больше» — за 2,5. Вообще, «Крылья Советов» сезон начали очень плохо, сложно говорить о том, что они смогут что-то противопоставить в Москве команде Марцела Лички. Поэтому победа «Динамо» за 1,53 — хороший вариант для ставки. Правда, есть люди, которые говорят, что «Крылья Советов» соберутся, потому что Игорь Осинькин — прекрасный тренер, и им уже нужно выбираться из этой ямы. И есть еще дерзкая ставка на то, что «Крылья» не проиграют, с коэффициентом 2,4. Мне кажется, что против такого «Динамо», у которого, конечно, тоже есть определенные проблемы, эти «Крылья» не потянут. Много здесь будет мячей?

— На крупную победу я не стал бы ставить в мачте с «Крыльями Советов». Но то, что победу одержит «Динамо», вполне вероятно.

— «Спартак» играет дома с «Факелом». У команды из Воронежа старый новый главный тренер — Дмитрий Пятибратов. При новом тренере обычно команда играет хорошо. Правда, они проиграли первый матч в Кубке, но Кубок и чемпионат — разные виды спорта практически. Что-то может «Факел» «Спартаку» противопоставить в Москве?

— Несомненно, может, потому что отступать им больше некуда, они и так внизу турнирной таблицы находятся. И игра будет с полной самоотдачей, в низком блоке обороны, и взломать такую оборону «Спартаку» будет совсем непросто. Поэтому я думаю, что «Спартак» ждет непростой матч, но тем не менее они все равно являются фаворитами этой встречи.

— Есть такая яркая достаточно ставка: «Факел» не проиграет за 2,8. Как думаете, можно взять? Или лучше все-таки победу «Спартака» за скромные 1,37?

— Здесь сложно, каждый должен сам для себя решать, но я не стал бы исключать, что «Факел» сможет отобрать очки у «Спартака».