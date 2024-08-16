В Сочи пожарные тушат огонь в доме на улице Крупской

В Сочи на ул. Крупской пожарные тушат огонь в доме на площади 120 кв. м. Об этом сообщает ГУМЧС по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Сообщение о возгорании поступило дежурному в 16:07. В 16:08 к месту вызова были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

Первые подразделения прибыли в 16:17. Спасателями было установлено, что возгорание произошло в жилом доме. К тушению привлекли 19 человек личного состава МЧС, а также пять единиц спецтехники.

Нурий Бзасежев

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