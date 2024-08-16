Маршрут Сочи — Роза Хутор вошел в топ-5 популярных пригородных направлений

В рейтинге востребованных пригородных направлений для пассажиров поездов за период январь-июль 2024 года маршрут Сочи – Роза Хутор занял пятое место. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Пассажиропоток на маршруте Сочи — Роза Хутор составил 710 тысяч человек за семь месяцев. Кроме того, в пятерку популярных направлений также вошли Туапсе – Имеретинский Курорт (около 2,4 млн пассажиров), Аэропорт Сочи – Туапсе (более 1 млн человек).

Лидирующую позицию в рейтинге занял маршрут Минеральные Воды – Кисловодск (около 3,5 млн пассажиров). На втором месте по востребованности расположился маршрут Ростов – Таганрог, пассажиропоток которого составил более 2,6 млн человек.

Нурий Бзасежев

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram