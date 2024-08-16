Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о проекте аукционного дома, посвященного драгоценным камням.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sotheby’s Фото: Sotheby’s

Официальный сайт аукционного дома Sotheby’s, кажется, решил стать образовательным ресурсом чуть ли не такого же масштаба, как сайт Геммологического института Америки. По крайней мере, в последнее время там появляется все больше и больше статей, рассказывающих про конкретные виды огранки, типы камней и их месторождения.

Разумеется, все это не просто желание просветить пользователей, но и весьма удачная реклама лотов будущих торгов или товаров маркетплейса. Познавательного тут немало, как-никак серьезные эксперты рассказывают. И главное, конечно, это то, к чему у Sotheby’s есть доступ, — статистика по росту цен и динамика продаж.

И именно это интересно узнать в новой статье про бирманские рубины, одни из самых дорогих драгоценных камней мира. Как рассказывают эксперты, одним из значимых таких лотов, проданных на аукционе Sotheby's, является рубин Sunrise. Он был в украшении Cartier и ушел в 2015 году за сумму около $32 млн. Это камень огранки «подушка» весом 25,59 карата без следов нагрева. Еще один яркий пример — кольцо с бриллиантом и рубином цвета «голубиная кровь» весом 24,7 карата, продано оно в 2018 году за $11 млн.

Полезная часть — и про более доступные в цене рубины, чем эти космические рекорды. Это стоимость украшений с этими камнями на маркетплейсе Sotheby’s. Сейчас цена там стартует примерно от $20 тыс. за кольцо с бирманским рубином весом 1,5 карата без признаков нагрева. Стоимость украшений в сегменте High Jewellery начинается от $100 тыс.