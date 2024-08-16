Exlantix готовится к зарядке

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о том, как показал себя электрокар во время испытаний на безопасность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Exlantix ES Фото: Exlantix ES

Автомобильный бренд Exlantix обещал начать продажи первой из двух своих моделей летом нынешнего года. От последнего осталось всего две недели, а это значит, что если планы у китайской марки электромобилей не изменились, то буквально на днях мы узнаем цену, за которую на нашем рынке будет продаваться четырехдверное купе Exlantix ES.

Пока же нас стараются убедить в безопасности как упомянутой модели, так и электрического кроссовера с индексом ET, который должен появиться в России чуть позже. Перед стартом продаж машины прошли внутренние испытания на безопасность. Были протестированы 4,7 тыс. смоделированных дорожных ситуаций, а также более чем 100 столкновений по 30 сценариям. Внутренние испытания жесткости кузова на кручение продемонстрировали весьма высокий показатель, а панорамная крыша выдержала давление более чем в 11 тонн.

Сколько автомобилей было разбито, релиз не сообщает. Впрочем, как показывают данные многолетних опросов, в отличие от покупателя машины в Европе или в Америке, российского клиента наличие систем безопасности и шансы уцелеть при серьезной аварии волнуют, скажем так, не в первую очередь. Гораздо больше в контексте авто, особенно электрического, нас интересует престиж транспортного средства, а также комфорт в его эксплуатации.

Про первое пока говорить рано — марка новая, за харизму еще предстоит побороться. Что касается удобства, то четырехдверное купе Exlantix ES обещает пробег на одном заряде батареи до 530 км. Предусмотрена возможность быстрого восполнения энергозаряда с 30 до 80% за 15 минут при использовании станций типа Fast Charge и Ultra Charge. Чтобы клиентам не пришлось их искать, такие станции уже сегодня оборудуются в дилерских центрах Exlantix по всей России. На первом этапе дилерские центры бренда появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Тюмени и Нижнем Новгороде.