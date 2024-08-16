«Авторство Леонардо или любого из итальянских художников того времени было исключено»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как в Испании разоблачили мошенников, пытавшихся продать полотно якобы кисти Леонардо да Винчи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Direccion General de la Policia Фото: Direccion General de la Policia

Национальная полиция Испании опубликовала на своем сайте заявление о завершении расследования, которое можно было бы назвать «О контрабанде фальшивого Леонардо». В июле 2022 года правоохранители получили по каналам международного сотрудничества информацию о том, что французская таможенная служба обнаружила живописное произведение, которое экспортировалось из Испании.

В савойском городке Модан в Альпах на таможенном посту французы остановили автомобиль некоего мужчины, который вывозил в Италию картину с экспортной лицензией. В документе говорилось, что картина принадлежит кисти Леонардо да Винчи, изображает итальянского военачальника и аристократа Джан Джакомо Тривульцио, оценивается примерно в €1,3 млн и направляется в Милан для продажи. Лицензия на экспорт была подлинной, но поскольку срок ее действия истек несколько месяцев назад, у французских таможенников возникли подозрения. Картину задержали и передали в Испанию, откуда она и была родом.

Полицейские из Бригады исторического наследия (Brigada de Patrimonio Historico) перевезли картину в Испанию уже через пограничный пост Ле Пертюс в Пиренеях. На родине портрет был передан на хранение в Национальный музей Прадо, где был проведен его анализ и техническое изучение. В заключении экспертов говорится, что работа представляет собой имитацию миланских портретных моделей конца XV-начала XVI вв. и сделана с мошенническим умыслом, вероятно, в начале XX века. Таким образом его реальная стоимость составляет от €3 тыс. до €5 тыс., а авторство Леонардо или любого из итальянских художников того времени полностью исключено.

Идальго, перевозившего квази-Леонардо через границы Евросоюза, арестовали по месту жительства в Мадриде, обвинив, между прочим, в контрабанде. А я думаю о несостоявшейся сделке в Милане и о том, как повезло покупателю, до которого так и не доехал «Портрет Тривульцио». Хотя даже если судить по фото портрета, предоставленного Национальной полицией Испании, там не то что Леонардо, но даже «леонардески» (так называют его последователей) близко не стояли.