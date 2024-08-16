«"Локомотив" с начала сезона уступил лишь однажды»

Пятый тур РПЛ из-за матчей Кубка России растянется на три дня и завершится только в понедельник. В центре внимания точно будет московское дерби ЦСКА—«Локомотив». Эта игра пройдет в воскресенье. В данный момент единоличным лидером чемпионата является «Зенит». Чего ждать от футбольного уикенда, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Дотянуться до «Зенита» в пятом туре вряд ли кто-то сможет. Команда Сергея Семака играет на выезде с «Химками» и с большой долей вероятности запишет на свой счет три очка. Коэффициент на такой исход в «Лиге Ставок» составляет 1,35. И если учесть, что пока действующий чемпион идет не только без потерь, но даже без пропущенных мячей, верить в сенсацию тут точно не стоит.

Ближайшие преследователи «Зенита» в таблице — «Динамо» и «Локомотив» — такого преимущества над своими соперниками не имеют. Даже бело-голубые, которые встречаются с самарскими «Крыльями», могут испытывать сложности, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин: «"Динамо" играет в атакующий футбол, сами играют и другим дают, не встают "автобусом" у своих ворот. Нас ждет интересный матч, я думаю, голевой, и, конечно, "Динамо" фаворит. Но "Крылья" могут доставить проблем московской команде, если она плохо настроится на игру». Так что пари на «обе забьют» с коэффициентом 1,7 в «Лиге Ставок» сейчас кажется верным делом.

В матче ЦСКА—«Локомотив» выявить фаворита значительно сложнее. Казалось бы, армейцы играют дома, и с молодежью железнодорожников должны разобраться. Но пионерский отряд под руководством Михаила Галактионова с начала сезона уступил лишь однажды и вполне может огорчить красно-синих, считает Дмитрий Булыкин: «То, что ЦСКА играет у себя дома, не дает никакого преимущества на таком уровне, и "Локомотив" сейчас на ходу — играет и забивает. Это две равных команды, и я бы предпочтение даже отдал "Локомотиву"». Букмекеры, конечно же, больше верят в армейцев. Пари на успех команды Марко Николича можно взять с коэффициентом 2,25, успех «Локомотива» идет выше 3. Единственное, в чем сходятся многие прогнозисты, так это в том, что в матче не будет много голов. Так называемый букмекерский низ, два мяча или меньше за игру, в «Лиге Ставок» идет чуть выше 2.

Еще один матч, на который стоит обратить внимание в пятом туре, это встреча «Спартак»—«Факел». Из-за соображений безопасности ее перенесли из Воронежа в Москву. И, несмотря на то, что красно-белые безоговорочные фавориты, брать пари на их победу рекомендуют далеко не все. Дело в том, что у «Факела» новый главный тренер. Хотя как новый — Дмитрий Пятибратов уже работал с командой, и при нем она получила прозвище «наглецы из Воронежа». Сам Дмитрий Пятибратов настроен решительно: «Мы хотели бы быть очень мобильными, агрессивными, много атаковать. Равнодушных не будет в нашей команде, мы будем страшными ребятами. Надо срочно и быстро вернуть это наше любимое — наглецы». А «Спартак» то забивает по три мяча, то, наоборот, не может распечатать ворота соперника. И как будет с «Факелом», непонятно. Хотя букмекеры не сомневаются в победе красно-белых. Успех воронежской команды идет в «Лиге Ставок» с невероятным коэффициентом — выше 9, а победа «Спартака» всего за 1,35.

Очень похожий расклад сил в матче «Краснодара» с «Нижним Новгородом». Южане дома должны выигрывать, но у них есть проблемы, отмечает футбольный аналитик Константин Клещев: «"Краснодар" совершенно потерял чутье в атаке, даже в створ ворот стал редко попадать. Как будто бы внутри команды какое-то непонимание существует между игроками. И какой выход из этой ситуации найдут руководители клуба — большой вопрос».

Но кто знает, возможно, именно в пятом туре нас ждет чудесное преображение «Краснодара». Хотя на общедоступном спортивном телеканале выбрали для показа встречи с участием других команд. В этот раз «Матч ТВ» проведет две трансляции из Москвы. Мы увидим потенциально результатную игру «Динамо»—«Крылья Советов» в субботу и, конечно, дерби ЦСКА—«Локомотив» в воскресенье.