Зарубежные СМИ: Как идет расследование смерти актера Мэттью Перри?

Пять человек задержаны по делу о смерти звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри. Тело актера обнаружили в октябре 2023 года в его доме в Лос-Анджелесе. Причиной смерти эксперты назвали передозировку кетамином. В американском Минюсте заявили, что обвиняемые воспользовались зависимостью Перри и хотели на нем заработать: именно они помогали актеру получить препарат. Среди арестованных — двое врачей, наркодилер и личный помощник Мэттью Перри. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Mario Anzuoni / Reuters Дом Мэттью Перри в Лос-Анджелесе Фото: Eugene Garcia / AP Следующая фотография 1 / 2 Фото: Mario Anzuoni / Reuters Дом Мэттью Перри в Лос-Анджелесе Фото: Eugene Garcia / AP

Кетамин — это мощный анестетик, который на Западе все чаще применяют в альтернативной терапии депрессии и тревожности. Мэттью Перри проходил такое лечение, пишет BBC. Но неясно, были ли эти процедуры законными. При этом последняя процедура проходила за неделю до смерти актера, а количества препарата, которое обнаружили в его теле, хватило бы для общей анестезии.

The New York Times сообщает, что в какой-то момент врачи отказались повысить Пэрри дозировку, и он обратился к недобросовестным специалистам, которые видели в актере способ заработать. Однажды они продали ему флакон кетамина, который стоил $12, за $2 тыс. Всего же Перри потратил на нелегальную покупку препарата больше $50 тыс.

Преступную схему подробно описывает The Washington Post. Врач Сальвадор Пласенсия, к которому обратился актер, связался с руководителем клиники по лечению кетамином Марком Чавесом. В их переписке якобы было сообщение «Интересно, сколько заплатит этот идиот?» Пласенсия передавал анестетик личному помощнику Перри — Кеннету Ивамасе — и научил делать инъекции. Но это еще не все. Доставать препарат актеру помогал его знакомый Эрик Флеминг. Он покупал его у женщины, которую называют «кетаминовой королевой Лос-Анджелеса». В ее доме нашли множество других сильнодействующих и запрещенных веществ. Подозреваемой грозит самое суровое наказание, вплоть до пожизненного заключения. Остальным фигурантам могут назначить от 10 до 25 лет тюрьмы.

The Guardian напоминает, что Перри не скрывал своих проблем с зависимостью. В мемуарах, вышедших два года назад, актер рассказывал, что он начал употреблять запрещенные препараты в 14 лет, и дела стали гораздо хуже на фоне популярности сериала «Друзья», в котором он играл. При этом в организме Перри судмедэксперты нашли только кетамин. Никаких наркотиков в его доме также не обнаружили.

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