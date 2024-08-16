Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Центр подготовки сборных по регби и военно-спортивный комплекс откроют в Сочи

В Хостинском районе Сочи планируют построить центр подготовки национальных сборных и военно-спортивного комплекса. Об это сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал мэра Сочи Андрея Прошунина

Фото: Telegram-канал мэра Сочи Андрея Прошунина

В ближайшие годы Сочи намерен укрепить свои позиции в спорте, расширяя инфраструктуру для профессиональных спортсменов. В Хостинском районе, в селе Раздольное, начнется строительство центра подготовки национальных сборных и военно-спортивного комплекса. Этот проект реализуется федеральным центром «Юг Спорт» под руководством Михаила Дремова.

Концепцию будущего спортивного кластера уже обсудили, и мэрия Сочи выразила полную поддержку этому начинанию. Власти города будут участвовать в создании инженерной и дорожной инфраструктуры, обеспечивая необходимые условия для реализации проекта.

Мария Удовик

Оперативные новости «Ъ» из Сочи в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...