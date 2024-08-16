Центр подготовки сборных по регби и военно-спортивный комплекс откроют в Сочи

В Хостинском районе Сочи планируют построить центр подготовки национальных сборных и военно-спортивного комплекса. Об это сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Сочи Андрея Прошунина Фото: Telegram-канал мэра Сочи Андрея Прошунина

В ближайшие годы Сочи намерен укрепить свои позиции в спорте, расширяя инфраструктуру для профессиональных спортсменов. В Хостинском районе, в селе Раздольное, начнется строительство центра подготовки национальных сборных и военно-спортивного комплекса. Этот проект реализуется федеральным центром «Юг Спорт» под руководством Михаила Дремова.

Концепцию будущего спортивного кластера уже обсудили, и мэрия Сочи выразила полную поддержку этому начинанию. Власти города будут участвовать в создании инженерной и дорожной инфраструктуры, обеспечивая необходимые условия для реализации проекта.

Мария Удовик

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