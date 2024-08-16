Более 40 тысяч мальков краснокнижного лосося выпустили в реку Сочи

Более 40 тыс. мальков черноморского лосося, общий вес которых достиг 153 кг, выпустили в реку Мзымта в Сочи в рамках проекта по восстановлению популяции редких видов. Об этом сообщает пресс-служба AVA Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба AVA Group Фото: пресс-служба AVA Group

Организатором мероприятия выступила компания AVA Group в сотрудничестве с АО «Племенной форелеводческий завод "Адлер"». Выпуск мальков осуществлялся под контролем государственных органов в соответствии с природоохранным законодательством.

Этот проект является частью программы комплексного развития территории жилого комплекса «Летний» в Сочи и направлен на увеличение популяции черноморского лосося, занесенного в Красную книгу. Черноморский лосось, который долгое время подвергался интенсивному промыслу, оказался на грани исчезновения. Однако усилия по восстановлению популяции и регулярные выпуски мальков уже приносят результаты — численность лосося в бассейне Черного моря постепенно увеличивается, уточнили в пресс-службе.

Мария Удовик

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