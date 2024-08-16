Хулигана, который разбил стекло автобуса, задержали в Сочи

Полиция Сочи задержала 22-летнего местного жителя, который разбил стекло автобуса во время конфликта с водителем на конечной остановке. Об этом сообщает пресс-служба городского УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В воскресенье, 11 августа, на улице Джапаридзе в Сочи трое неизвестных подошли к общественному транспорту на конечной остановке, где позднее возник конфликт с водителем. В ходе спора один из них разбил локтем боковое стекло автобуса.

Сотрудники Хостинского отдела полиции установили личность злоумышленника, которым оказался 22-летний местный житель. Вместе с товарищами, присутствовавшими при инциденте, его доставили в отделение полиции. В отношении задержанного составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

С его друзьями, участвовавшими в инциденте, провели разъяснительную беседу. Злоумышленнику грозит штраф или арест на срок до 15 суток, а также ему предстоит возместить ущерб, причиненный транспортному предприятию.

Мария Удовик

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