Русский параатлет завершил одиночный ультратриатлон по маршруту Сириус — Ялта

Параатлет Ярослав Святославский в ходе первого в России одиночного триатлона за шесть дней преодолел около 500 км. Старт был дан в Сириусе 10 августа, финиш — в Ялте, сообщает ТАСС со ссылкой на команду спортсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал администрации Сочи Фото: Telegram-канал администрации Сочи

На первом этапе Ярослав Святославский и другие спортсмены проплыли в акватории Черного моря 2,6 км. Затем он пересел на велосипед с ручным приводом и направился в Севастополь. Третий этап начался сегодня, 15 августа. Спортсмен преодолел 60 км до финишной точки.

«15 августа завершился первый в стране одиночный ультратриатлон "Импульс". За шесть дней спортсмен паралимпийской сборной, бронзовый призер Кубка мира по велоспорту Ярослав Святославский преодолел 487,3 км, что превышает Ironman почти в два раза»,— сообщили в команде параатлета.

Андрей Ульченко

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