Вторые на первых ролях

Кандидаты в вице-президенты США — демократ Тим Уолз и республиканец Джей Ди Вэнс — согласились провести дебаты 1 октября на телеканале CBS News. «Увидимся 1 октября, Джей Ди»,— заявил господин Уолз. Господин Вэнс, в свою очередь, также подтвердил участие, но выразил желание провести с оппонентом несколько раундов дебатов.

Между тем одной из особенностей президентской кампании-2024 стала необычно высокая активность напарников основных кандидатов. К заявлениям Тима Уолза и Джей Ди Вэнса приковано почти столько же внимания, что и к выступлениям Камалы Харрис и Дональда Трампа.

При этом если кандидат в вице-президенты от демократов занят активной агитацией по внутриполитическим вопросам, то его оппонент от республиканцев проявляет неожиданно большое внимание к внешнеполитическим проблемам, что довольно нетипично для политика в его статусе.

Выступая на митинге в колеблющемся Мичигане, Джей Ди Вэнс заявил, что Камала Харрис «не сможет противостоять Владимиру Путину (президент России.— “Ъ”) и Си Цзиньпину (председатель КНР.— “Ъ”)». Во время того же выступления республиканец подчеркнул, что США пришло время отказаться от роли «мирового полицейского» и перестать вмешиваться в решение проблем в других странах. «Такие люди, как Камала Харрис, отправляют наших сыновей и дочерей, нашу молодежь сражаться в глупых войнах. Но мы перестанем посылать нашу молодежь в далекие страны. Мы не полицейские мира. Нам необходимо задействовать наших молодых людей здесь, дома»,— сказал господин Вэнс.

Кроме того, Джей Ди Вэнс постоянно напоминает, что выступает против помощи Украине со стороны США, из-за чего его позиция по этому вопросу выглядит даже жестче отношения Дональда Трампа к проблеме. В частности, на прошлой неделе господин Вэнс заявил: «Когда Харрис говорит, что если мы не остановим Путина на Украине, он пойдет до самой Германии, во-первых, это неправда, а во-вторых, что это говорит об обороноспособности Германии?» Алексей Забродин