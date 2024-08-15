15 краснодарских памятников архитектуры получили охранные зоны

В Краснодаре для 15 памятников архитектуры утвердили зоны охраны. В их числе Екатерининский кафедральный собор, Епархиальное училище, дом «Стодворка», дом купцов Аведовых и другие исторические объекты, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Прежде чем были определены охраняемые государством территории, специалисты изучили архивные документы, литературные источники, провели анализ близлежащей застройки. «Определение и утверждение зон охраны памятников архитектуры необходимо для того, чтобы регулировать градостроительную деятельность на прилегающих территориях и обеспечивать их сохранность»,— рассказал вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов.

В Краснодарском крае охранные зоны утверждены уже более чем для 850 памятников.

Андрей Ульченко

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