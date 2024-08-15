Истец напоролся на косу

Департамент имущественных отношений Краснодарского края инициировал судебный процесс о сносе самовольной постройки на Ейской косе (намывной участок суши в Азовском море). Незаконный объект — кафе площадью 138 кв. м — принадлежит арендатору пляжной территории ООО «Яхт-клуб Ейская коса». Истец просил суд до принятия решения по делу запретить ответчику вести хозяйственную и коммерческую деятельность, а также запретить Росреестру осуществлять любые регистрационные действия в отношении предмета спора. Однако требование об ограничении бизнеса на пляже было отклонено. Юристы считают, что суды приняли взвешенное решение, которое оспорить в кассации вряд ли удастся.

Предметом спора является кафе на берегу Азовского моря

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Департамент имущественных отношений Краснодарского края обратился с кассационной жалобой в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, в которой просит отменить решения Арбитражного суда Кубани и Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда по делу о сносе самовольной постройки на Ейской косе. Ответчиком по делу выступает арендатор пляжной территории ООО «Яхт-клуб Ейская коса». Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Яхт-клуб Ейская коса» зарегистрировано в Ейске в 2012 году. Основной вид деятельности компании — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Учредители — Каха Абашидзе (34%), Дмитрий Бондаренко (33%), Елена Трюх (33%). Выручка общества в 2023 году составила 20 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб.

Ейская коса — намывная песчаная коса в Азовском море, часть Ейского полуострова. Центральная курортная зона города Ейска.

Согласно материалам дела, ответчику на правах аренды принадлежит участок площадью 0,8 га на Ейской косе. На территории расположен одноименный пляжный комплекс, который, как указано на сайте арендатора, включает коттеджи, беседки для отдыха, а также серф-бар и пляжное кафе.

В апреле 2024 года профильный департамент обратился в Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) с требованием снести самовольную постройку на пляжной территории. В обеспечение иска заявитель попросил суд запретить управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю (Росреестру) осуществлять любые регистрационные действия, в том числе государственную регистрацию сделок и перехода прав, в отношении нежилого строения на спорной территории площадью 138 кв. м; запретить ООО «Яхт-клуб Ейская коса» и иным лицам осуществлять хозяйственную деятельность на берегу моря, связанную со строительными и монтажными работами, размещением и эксплуатацией нестационарных торговых объектов; а также запретить арендатору осуществлять предпринимательскую деятельность. АСКК удовлетворил все требования, кроме последнего. С выводами суда первой инстанции согласился апелляционный суд.

Адвокат МКА «Ковалев, Малютов и партнеры» Кристина Цыпкало говорит, что поскольку предметом спора является капитальное строение, располагающееся на земельном участке, то суд удовлетворил обеспечительные меры, направленные на сохранение существующего положения объектов, и запретил возможность их изменения. Такие меры позволяют разобраться с наличием или отсутствием заявленных нарушений и не позволяют вывести объекты из спора путем передачи третьим лицам, запутав спор еще сильнее. «Суды первой и апелляционной инстанций, исходя из имеющихся материалов дела, приняли взвешенное решение и сохранили баланс прав и обязанностей, как и департамента, так как спор о том, что постройка действительно является самовольной, еще не разрешен»,— отмечает юрист.

По оценке партнера практики «Недвижимость и строительство» юрфирмы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Максима Кузнеченкова, предметом спора является исключительно правовой статус капитальных построек и их снос, а не незаконность ведения коммерческой деятельности яхт-клубом на участке в целом. При этом, по его словам, не связанная со строительством деятельность яхт-клуба не имеет непосредственного отношения к спору о сносе самовольных построек. «Я не вижу каких-либо оснований для удовлетворения требований департамента в кассации. Судами первой и апелляционной инстанций сделан однозначный вывод о том, что принятие обеспечительных мер в виде общего запрета осуществления предпринимательской деятельности не связано с заявленным департаментом требованием. Такие меры только повлекут убытки для яхт-клуба и не будут способствовать защите интересов департамента»,— резюмирует Максим Кузнеченков.

Получить комментарии участников судебного процесса оперативно не удалось: телефон ООО «Яхт-клуб Ейская коса» не отвечает, в департаменте имущественных отношений Кубани направлен запрос.

Наталья Решетняк

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