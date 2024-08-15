В Севастополе утверждена планировка крупного проекта комплексной застройки

Правительство Севастополя утвердило проект планировки и межевания части кадастрового квартала по улице Мате Залки, который будет располагаться на 7-м километре Балаклавского шоссе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Проектом комплексного развития территории предусмотрено строительство около 400 тыс. кв. м жилья. Также здесь появятся четыре детсада, школа, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс. Планируется, что территория микрорайона будет озеленена на 35% от общей площади. По словам Михаила Развожаева, проект был представлен на Всероссийской «зеленой» конференции в Новосибирске как образцовый.

«Возведение микрорайона будет вестись поэтапно, важно, что благодаря этому Севастополь получит маневренный фонд для служебного жилья: на каждом этапе застройщик будет передавать городу не менее 5% жилплощади. После завершения строительства город получит не менее 20 тыс. кв. м. жилья»,— пояснил глава Севастополя.

Андрей Ульченко

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