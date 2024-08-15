В краснодарском аэропорту открыли кинологический комплекс

В аэропорту Краснодара, который остается закрытым для полетов, открыли кинологический комплекс. Сейчас в подразделении работают пять кинологов, на попечении которых находится четыре собаки: два лабрадора, немецкая и бельгийская овчарки. Позже численность специалистов и их питомцев будет увеличена, сообщает пресс-служба ГК «Аэродинамика», в которую входит воздушная гавань. На презентации объекта собаки продемонстрировали стандартную отработку поиска запрещенных предметов.

Кинологическую группу аэропорта открыли недавно. Она следит за тем, чтобы не допустить пронос взрывчатых веществ или взрывных устройств на территорию аэропорта и самолет. «В этом основное отличие кинологов аэропорта от кинологов Таможенной службы, которая ищет в основном контрабанду»,— пояснили в ГК «Аэродинамика».

Пары из кинолога и его собаки-партнера будут патрулировать территорию аэропорта, залы терминала и привокзальную площадь, чтобы животное могло вынюхать маркеры взрывчатки. При обнаружении таких предметов животные подадут кинологу сигнал специальной позой, не вызывая лишнего шума. Животные должны присесть возле предполагаемого нарушителя.

Площадь кинологического комплекса составляет 3750 кв. м, из них 180 кв. м занимает административно-хозяйственное здание. Внутри есть все для ухода за собакой и работы специалиста, вплоть до кухни и специальной помывочной для животных. Там же расположено шесть обычных вольеров для собак и один карантинный. После завершения строительства нового аэровокзального комплекса все сооружения кинологического комплекса переместят ближе к новому терминалу.

В задачи собак также будет входить поиск заминированного автомобиля. Поэтому в комплексе находится тренировочный полигон, где кинологи и собака-партнер отрабатывают взаимодействие и развивают выносливость животных. Там же есть площадка спецтранспорта, на которой представлены как легковушки, так и автобусы.

Начальник кинологической группы Александр Бородай отметил, что в аэропорту установлено современное оборудование, но нос собаки является уникальным инструментом, «с которым не сравнится ни одна из существующих технологий». Для качественной работы собаку нужно правильно обучить. Специалист пояснил, что не все собаки подходят для такой работы. Прежде чем принять животное на службу, специалисты кинологической группы должны оценить его предрасположенность.

Татьяна Ручкина

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