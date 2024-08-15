Сил нет, как не хватает железа

Фото: пресс-служба компании Инвитро

Слабость, бледность, ухудшение состояния кожи, волос и ногтей могут говорить об анемии. Выявить патологию и не допустить серьезных последствий для здоровья позволят лабораторные исследования. Анемия — заболевание, характеризующееся снижением уровня гемоглобина и количества эритроцитов в крови. Наиболее распространенная форма анемии — железодефицитная (около 80–90% всех форм анемий). Часто люди игнорируют признаки анемии и не обращаются за помощью к врачу.

Дефицит железа в организме может развиваться в периоды интенсивного роста у детей, во время беременности, грудного вскармливания или обильных менструаций у женщин, в результате регулярного донорства крови. Среди других причин — недостаточное поступление железа, которое может возникнуть из-за несбалансированного питания, анорексии, вегетарианства или веганства, а также нарушения всасывания железа в желудочно-кишечном тракте.

Лабораторные исследования позволят выявить патологию, уточнить ее вид и степень тяжести. До 31 августа выполните комплекс тестов на железодефицитную анемию в медицинских офисах ИНВИТРО по специальной цене. Комплексное исследование включает следующие показатели:

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