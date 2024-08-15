Для терминалов в морпорту Тамани построят приватную сеть связи

Для Таманского перегрузочного комплекса нефти и нефтепродуктов, входящего в группу «ОТЭКО», планируется построить выделенную технологическую сеть связи Private LTE. Соответствующее соглашение заключили МТС и «Таманьнефтегаз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По проекту, до конца этого года в таманском морпорту планируется построить сеть базовых станций стандарта LTE и разместить на территории морских терминалов ОТЭКО ядро выделенной сети. Это позволит управлять сетью и обеспечит безопасность передаваемого трафика и интеграцию цифровых сервисов в ИТ-ландшафт компании.

Планируется, что с помощью новой беспроводной инфраструктуры на территории терминала автоматизируют производственные процессы, внедрят сервисы телеметрии и решения по удаленному управлению транспортом и погрузо-разгрузочными работами. Кроме того, сеть обеспечит передачу видеоинформации от стационарных и мобильных видеокамер на диспетчерский пульт.

Татьяна Ручкина

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