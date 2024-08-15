Более 238 тысяч жителей и гостей Кубани оформили карту болельщика через МФЦ

Карту болельщика для посещения спортивных мероприятий в Краснодарском крае оформили более 238 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

С 2021 года обязательным условием для посещения спортивных мероприятий является наличие карты болельщика (Fan ID). Это защищенный цифровой сервис, созданный для посетителей футбольных матчей Российской Премьер-лиги. Оформить ее можно лично в офисе МФЦ или на сайте Госуслуг.

Электронную карту можно оформить на любого человека, в том числе на детей до 14 лет. Иностранные граждане также могут получить ее при наличии у них упрощенной учетной записи на Госуслугах.

Чтобы получить Fan ID в офисе МФЦ, необходимо предоставить паспорт или свидетельство о рождении ребенка до 14 лет. Также для оформления потребуется наличие регистрации на портале госуслуг. Для получения карты только через портал государственных услуг необходимо будет также пройти идентификацию личности в офисе МФЦ.

Одним из вариантов оформления Fan ID является установка приложения «Госуслуги Карта болельщика». С его помощью на стадион можно пройти по QR-коду.

Алина Зорина

Оперативные новости «Ъ» из регионов Кубань, Адыгея, Крым в Telegram