«Мы не должны дискредитировать Олимпийские игры»

На XXXIII летних Олимпийских играх в Париже Россия была представлена в мизерном составе из 15 спортсменов, принесшем одну серебряную медаль — в парном разряде теннисного турнира. До сих пор на каждой летней Олимпиаде страну представляли несколько сотен атлетов. Председатель Краснодарского краевого регионального отделения Федерации спортивных журналистов России, главный редактор интернет-портала «Кубанский спорт.RU» Максим Осадник считает Олимпийские игры одним из самых важных событий мирового спорта, участвовать в котором нужно, несмотря ни на какие скандалы.

Максим Осадник

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«В 2024 году Международный олимпийский комитет не пригласил Россию, как и Белоруссию, на летние Олимпийские игры, и наши спортсмены в очередной раз выступили в нейтральном статусе (по сути, так же было на Олимпиадах в Пхёнчхане, Токио, Пекине, где у РФ не было ни флага, ни гимна). На такой шаг пошли не все — всего 15 человек, включая двух спортсменов из Краснодарского края. Это каноистка Олеся Ромасенко и теннисистка Елена Веснина, которая после Игр-2024 объявила о своем уходе из большого спорта.

К слову, для Весниной это пятая Олимпиада. Только представьте: с 2008 года спортсменка не пропустила ни одной Олимпиады. В этом смысле она повторила рекорд по участию представителей Краснодарского края в Олимпийских играх легендарного кубанского гандболиста, лучшего вратаря ХХ века Андрея Лаврова. (Отмечу, что в большой спорт Елена вернулась после рождения второго ребенка). Это большое достижение как для самого спортсмена, так и для нашего спорта в целом — достойный пример для подрастающего поколения. Об этом нужно рассказывать и писать: Веснина — большая российская спортсменка, наша гордость и рекордсменка!

В Париже было много интересного, захватывающего, а где-то досадного. Например, четвертые места заняли наши гребцы, едва не добравшись до медалей. Драматичным было выступление батутистки Анжелы Бладцевой, занявшей пятое место. Она очень переживала из-за этого, и ее слезы сразу после прыжков тому подтверждение. Конечно, порадовали российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые выиграли серебряную медаль. Да, всего одна награда, но сколько эмоций и мотивации для дальнейшего развития.

При этом многие российские спортсмены отказались от участия в Играх в Париже. Например, у нас очень сильная сборная по дзюдо. Так как МОК допустил не всех лидеров этой сборной, Федерация дзюдо России решила, что на состязания в таком случае не поедет никто, хотя, думаю, у дзюдоистов были высокие шансы на победу и медали. Похожая ситуация и с нашими борцами.

Я с уважением отношусь к такому выбору борцов и дзюдоистов. Но при этом не поддерживаю и уж тем более не согласен с теми, кто осудил российских спортсменов, поехавших на летнюю Олимпиаду в Париже. Я считаю, что участвовать в состязаниях такого уровня важно, несмотря ни на что. Это крупнейшие соревнования на земле, и олимпийская медаль — это вершина для любого спортсмена. Так, мужской теннисный турнир в одиночном разряде завершился выдающейся победой Новака Джоковича из Сербии. Это самый титулованный теннисист на планете, но золота Олимпиады у него не было, а в Париже оно ему наконец-то покорилось. И эта новость облетела все мировые СМИ. Джокович стал одним из главных героев Игр-2024.

Уверен, что многие этим летом болели за своих спортсменов. Мировая общественность знала, что они представляют Россию. И никаких провокаций со стороны атлетов из других стран не было, все уважительно относились к россиянам.

Мы можем бесконечно долго рассуждать, как несправедлив МОК, не пригласивший Россию и Белоруссию на Олимпиаду, но нужно исходить из того, что имеем. К таким соревнованиям спортсмены готовятся всю жизнь, отказ от участия плохо сказывается как на судьбе конкретного спортсмена, так и на уровне мирового спорта, снижается конкуренция, мотивация и т. п. Например, без участия россиян в состязаниях по синхронному плаванию или художественной гимнастике накал борьбы, зрелищность, спортивное качество стали значительно ниже. Это факт, который признают и соперники россиян.

При этом нельзя лишать и наших спортсменов права быть частью истории мирового спорта. Вспомним, как мы радовались за Елену Веснину, ставшую чемпионкой Олимпиады-2016.

Мы ни в коем случае не должны дискредитировать Олимпийские игры, подвергать их сомнению. Да, там было много событий, не связанных со спортом, задевших в том числе чувства верующих, какие-то скандалы, провалы организаторов. Но главное, что были поставлены новые рекорды, родились новые чемпионы, это прежде всего праздник и торжество спорта».

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