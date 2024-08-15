«"Аталанта" была бессильна против такого "Реала"»

Мадридский «Реал» взял четвертый трофей в 2024 году. После Лиги чемпионов, чемпионата Испании и Суперкубка Испании королевский клуб выиграл Суперкубок UEFA. В турнире, который состоит из одного матча, где встречаются победители двух самых престижных еврокубков, «Реал» обыграл итальянский клуб «Аталанта» со счетом 2:0. Встреча проходила в Варшаве. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel , Reuters Фото: Kacper Pempel , Reuters

Суперкубок UEFA — турнир больше выставочный — этакий разогрев болельщиков перед стартом европейских национальных чемпионатов. Но титул есть титул, а «Реал» брать кубки привык, да и болельщиков своих к этому приучил.

Так что поверить в то, что королевский клуб отдаст приз скромной «Аталанте», было сложно. К тому же в обновленном составе «Реала» появился Килиан Мбаппе, после чего тройка нападения сливочных, Винисиус Жуниор — Килиан Мбаппе — Родриго Силва де Гоис, стала стоить €470 млн — дороже всей «Аталанты». А вообще стоимость состава «Реала» сейчас тянет на неприличные €1,3 млрд. Хотя в перовом тайме суперкубка UEFA команда Карло Анчелотти на все деньги точно не играла.

Все было неспешно, даже скучно. Команды не нанесли ни одного удара в створ ворот. Но после перерыва дело пошло. Винисуис показал миру, за что в Саудовской Аравии ему хотят платить больше €200 млн в год. Он фактически создал первый гол своей команды. После этого «Реал» было уже не остановить. И на 68-й минуте свой первый гол за королевский клуб в официальном матче забил Киллиан Мбаппе.

На этом в принципе все можно было заканчивать. Джан Пьеро Гасперини, хоть и гениальный тренер, но против такого «Реала» его «Аталанта» была бессильна. Мадрид в шестой раз забирает Суперкубок UEFA, побив при этом очередной рекорд. У Барселоны и Милана по пять таких трофеев. Уже в первом матче болельщики и журналисты начали сравнивать двух самых дорогих игроков королевского клуба, а, может, и мира — Винисиуса Жуниора и Килиана Мбаппе. Пока фаворит очевиден, считает футбольный агент Вадим Трушков:

«Пока им это очень далеко до Винисиуса, очень. Но я думаю, что Папа Карло всех, как Буратин, обстрогает. К тому же есть из чего строгать. Поэтому мне было бы очень интересно посмотреть, например, на "Реал" с Мбаппе и Винисиусом в ближайшие два-три года».

В любом случае с такой командой парни Карло Анчелотти точно будут главными претендентами на победу в Лиге чемпионов грядущего сезона. Только вот время бесплатных просмотров лучшего турнира Европы в нашей стране, похоже, закончились. Этот матч Суперкубка UEFA показывал онлайн кинотеатр Okko. В дальнейшем встречи всех еврокубков можно будет посмотреть только на этой платформе. Естественно, после оплаты подписки.

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