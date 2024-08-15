С начала 2024 года число самозанятых на Кубани выросло почти на четверть

В Краснодарском крае с начала 2024 года количество самозанятых выросло на 22,4%, до 551,5 тыс. человек. Об этом пишет «Деловая газета.Юг» со ссылкой на пресс-службу ФНС Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

С начала года количество самозанятных в регионе увеличилось на 101 тыс. Самыми популярными видами профессиональной деятельности стали: торговля самостоятельно произведенным товаром, строительство, ремонт, аренда квартир, маникюр и перевозка пассажиров.

С января по июль в Краснодарском крае плательщики налога на профессиональный доход сформировали 55 млн чеков на общую сумму 56,2 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество чеков выросло в 2,7 раза, а сумма — в 2,2 раза. Размер среднего чека, выставленного самозанятым, сократился на 17% — с 1,2 тыс. до 1 тыс. руб.

Алина Зорина

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